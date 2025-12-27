Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Salgın hastalıkların, yalnızca sağlık sistemlerini değil, toplumsal dayanıklılığı ve bireysel bilinci de doğrudan etkileyen küresel tehditler olduğunu ifade eden Erol Afacan, “Uluslararası Salgına Hazırlık Günü, geçmiş deneyimlerden ders çıkararak geleceğe daha güçlü ve hazırlıklı bakmanın önemini hatırlatmaktadır. Eczacılar, salgın süreçlerinde ilaca erişimin sürekliliğini sağlayan, doğru bilgilendirme ile toplum sağlığını koruyan ve koruyucu sağlık hizmetlerinde aktif rol alan sağlık profesyonelleridir. Bilimsel bilgiye dayalı yaklaşımlar, güçlü sağlık altyapısı ve toplumun bilinçlendirilmesi, salgınlarla mücadelede vazgeçilmez unsurlardır. Bu özel günde, salgınlara karşı hazırlıklı olmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurguluyor, sağlık sistemimizin ayrılmaz bir parçası olan eczacıların önemini bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.