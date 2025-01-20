Okullar arası Yıldızlar Yüzme İl birinciliği tamamlandı.

Kızlarda Özel Çorum Ted Koleji erkeklerde ise Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu takım halinde birinciliği kazandı.

İki gün süre ile Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan il birinciliğinde kız ve erkeklerde 12 okuldan sporcular mücadele ettiler. Oldukça çekişmeli geçen yarışlar sonunda kızlarda Özel Çorum Ted Koleji takım halinde birinciliği kazanırken Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci Özel Çorum Bilgi Ortaokulu üçüncü Dr. Sadık Ahmet Ortaokuli ise dördüncülüğü kazandı.

Erkeklerde ise Bahçelievler Salim Akaydan Ortaokulu rakiplerini geride bırakarak birincilik kuasının kazanırken 23 Nisan Ortaokulu ikinci Özel TED Çorum Koleji takım halinde üçüncü Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortokulu ise dördüncülüğü kazandı.

Yapılan yarışmalar sonunda takımlarda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.