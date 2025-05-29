Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nda düzenlenen ‘TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı’ büyük ilgi gördü.

20 projenin sergilendiği fuarda öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde aylar süren çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, tüm projeleri tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Bilim fuarında, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, teknolojiden kültürel mirasa uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan projeler yer aldı.

Ziyaretçiler, öğrencilerin sunduğu yenilikçi çözüm önerilerini ilgiyle dinledi. Fuar aynı zamanda öğrencilerin sunum ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için de önemli bir fırsat sundu.

Okul Müdürü Mustafa Bacı, fuarın açılışında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin bilimsel düşünebilme becerilerini geliştirmeyi ve onları araştırmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. TÜBİTAK’ın bu değerli desteğiyle gerçekleştirdiğimiz fuar, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından çok değerli bir fırsattı. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz.”

