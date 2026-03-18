Muay Thai branşında Kıtalararası Şampiyonluk elde ederek altın kemerin sahibi olan sporcu Abdüssamed Uğurlu’nun, önümüzdeki ay Mersin’de gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Gençlik Spor Kulübü adına ringe çıkacağı bildirildi.

Çorum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu, başarılı sporcunun kulüp adına önemli bir temsil görevi üstleneceğini belirterek Uğurlu’ya desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

“Sporcumuzun Her Zaman Yanında Olacağız”

Kulüp Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu yaptığı değerlendirmede, Abdüssamed Uğurlu’nun uluslararası alanda elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade ederek, “Kulübümüzün sporcusu Abdüssamed Uğurlu’nun her zaman yanında olacağız.” dedi.

Velidedeoğlu, Muay Thai’de kıtalararası şampiyonluk elde ederek altın kemer kazanan Uğurlu’nun yeni hedefinin Türkiye Şampiyonası olduğunu belirterek, sporcunun hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Önümüzdeki ay Mersin’de düzenlenecek Türkiye Muay Thai Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Abdüssamed Uğurlu’nun Çorum’u ve kulübünü temsil edeceğini ifade eden Velidedeoğlu, başarılı sporcuya müsabakalarda başarılar diledi.