Çorum Belediyespor alt yapısında çalışan aynı zamanda Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ile Türkiye Şampiyonluğunu kazanan takımın üç ismi milli takım hazırlık kampına çağrıldı.

Çorum Belediyespor midi erkek voleybol takımında forma giyen Salim Dalyan, Necip Aykaç ve Mustafa İlikman U 16 Balkan Badminton Şampiyonası hazırlık kampına çağrıldı.

Çorum Belediyespor Voleybol antrenörü Hasan Serhat Erdoğan üç sporcunun Ankara’da yapılacak olan on günlük kamp sonunda Balkan Şampiyonasında milli formayı giymelerini beklediğini söyledi.

Hasan Serhat Erdoğan alt yapıda yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek okullar ve kulüpler bazında Çorum’da voleybolün milli takım düzeyinde sporcular çıkaracak duruma gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek emek ve katkı veren herkese teşekkür etti.

Çorum Belediyespor alt yapısı ile okul kulüp işbirliği sonucunda elde edilen bu başarı Çorum voleybolü adına gelecek adına son derece önemli bir gelişme. Bunun devamı tüm camianın ortak dileği.