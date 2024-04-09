Park Ganita U 13 liginde grup maçları iki eleme maçı dışında tamamlandı.

Bu iki ele maçı final grubuna yükselecek takımleri etkilemeyecek sadece çeyrek final eşleşmelerini etkileyecek.

A grubunda ilk beş maçlarını kayıpsız geçen iki Osmancık takımı Osmancık Belediyespor ile Osmancık Kandiberspor takımları maçtan 1-1 beraberlik ile ayrılarak ligi 16’şar puanla birinci ve ikinci tamamladılar.

Grubun diğer maçlarında Çorum Anadolu FK, Alaca Belediyespor deplasmanında 2-0 kazanmasına karşın 7 puanla dördüncü olarak elendi.

Hattuşa Gençlikspor ise He Kültürspor ile 0-0 berabere kaldı ve 8 puanla üçüncü olarak final grubuna yükseldi.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor son maçında rakibi Gençlerbirliği çıkmadığı için hükmen galip geldi ve altı maçınıda kazanarak lider olarak final grubuna yükseldi.

İl Özel İdarespor ise Çorumspor önünde tek golle kazanarak ligi 15 puanla ikinci tamamladı ve final grubuna yükseldi.

Çorumspor ise bu mağlubiyete rağmen 9 puanla üçüncü olarak çeyrek finale yükseldi.

C grubunda ise Çorum FK son maçında Mecitözü Gençlerbirliği önünde 9-0 galip gelerek lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Mimar Sinan Gençlikspor ise hükmen galip geldi ve 13 puanla ikinci durumda. Çorum İdman Yurdu ise İskilipgücüspor’u 5-3 yenerek final grubunu garantiledi.

Grupta Mimar Sinan ile Çorum İdman Yurdu erteleme maçı gruptan ikinci ve üçüncü çıkacak takımı belirleyecek.