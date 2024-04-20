Okul Sporları Liseli Genç erkekler Bocce il birinciliğinde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon oldu.

Olimpik Yüzme Havuzu bahçesindeki bocce sahasında yapılan il birinciliğinde dört okul mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi antrenör Selahattin Karaca yönetiminde Volkan Özdemir, Beytullah Çelikbaş, Arda Temur ve Yunus Emre Yılmaz’dan oluşan kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Mehmetcik Anadolu Lisesi Onur Efe Çamlı, Muhammed Enes Sütcü, Yunus Emre Güllü, Salih Canpolat ve Buğra Can Sarı’dan oluşan takımı ile ikincilik kupasının sahibi olurken Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenörHamza Alaçam yönetiminde Ahmet Saltık, Onur Atagün, Hazar Mert Bozdemir, Berkay Başkaya ve Yusuf Utku Özata’dan oluşan kadrosu ile üçüncü oldu.

Dördüncülük kupasını ise Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenörü Halil Güler yönetiminde Semih Çelik, Yunus Emre Yedekçi, Musa Can Kabakcı, Hamza Demir ve Cemal Dönmez’li kadrosu ile aldı.