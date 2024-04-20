Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm il birinciliği yapıldı.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi çim sahasında yapılan Özel Sporcular Atletizm il birinciliğinde merkez ve ilçelerden gelen özel sporcular yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarıştılar.

Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı il birinciliği sonunda dereceye giren sporcular madalyaları verildi.

Özel Sporcular Atletizm İl birinciliğinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

100 Metre Yıldız Erkekler Mental: 1. Yusuf Lal (Mimar Sinan Ortaokulu), 2. Batuhan Özüdoğru (Toprak Sanayi Ortaokulu), 3. Mustafa Mert Cesaret (Mimar Sinan), 4. Fatih Gedik (Mimar Sinan). 100 metre yıldız erkekler Down: 1. Eray Kesekler (Sungurmu Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu). Gülle Atma Genç Kızlar: 1. Medine Karaboğa (Bahçelievler MTAL), 2. Dürdane Bal (Bahçelievler MTAL). 100 metre Genç Kızlar Mertal: 1. Hayrunise Öztaş (Bahcelievler MTAL), 2. Elif Yalçın (Bahçelievler MTAL), 3. Dilara Özönel (Bahçelievler MTAL). 100 metre genç kız otistik: 1. Pınar Kurt (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu). 100 metre gneç kızDovn: 1. Sıla Böcek (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu). 200 metre genç kız mental: 1. Esmanur Çetin (Toprak Sanayi Ortaokulu), 2. Edanur Demirci (Mimar Sinan), 3. Sevim Akdeniz (Mimar Sinan), 4. Kübra Koca (Mimar Sinan).

Uzun Atlama yıldız kız mental: 1. Irmak Çıbık (Gazipaşa Ortaokulu). 100 metre yıldız kız mental: 1. Esmanur Çetin (Toprak Sanayi), 2. Irmak Çıbık (Gazipaşa), 3. Edanur Demirci (Mimar Sinan), Kübra Koca (Mimar Sinan).

Gülle Atma Genç Erkekler Mental: 1. Kerim Can Karaslan (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu), 2. Beşir Bayoğlu (Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 100 metre Genç erkek mental: 1. Veysel Körpeş (Anadolu Eğitim Meslek Okulu), 2. Ahmet Ergel (Sungurlu Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim), 3. Mert Vargeloğlu (Sungurlu Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim), 4. Kadirhan İmal (Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi).

800 metre yıldız erkek mental: 1. Berat Demir (Sultan Abdulhamithan), Uzun Atlama Yıldız erkek mental: 1. Batuhan Özüdoğru (Toprak Sanayi), 2. Berat Demir (Sultan Abdulhamit), 3. Yunus Habeeep (Gazipaşa Ortaokulu), Gülle Atma Yıdız erkek mental: 1. İsmail Nihat Tomak (Gazipaşa Ortaokulu),y 2. Sadrettin Atay (Sultan Abdulhamithan), 200 metre yıldız erkek mental: 1. Yusuf Lal (Mimar Sinan), 2. Mustafa Mert Cesaret (Mimar Sinan), 3. Fatih Gedik (Mimar Sinan), 4. Ahmet Can Kızılyar (Sultan Abdülhamithan). 200 metre yıldız erkek Down: 1. Eray Kesekler (Sungurlu Bölükbaşı Özel Eğitim). 200 metre genç erkek mental: 1. Furkan Olcayto (Anadolu Özel Eğitim), 2. Ahmet Ergel (Sungurlu Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim), 3. Abdullah Karaman ‘Bayat MTAL), 4. Mert Vargeloğlu (Sungurlu Bölükbaşıoğlu).

Uzun Atlama genç erkek mental: 1. Murat Boz (Anadolu Özel Eğitim), 2. Erkan Kürşat Çakır (Anadolu Özel Eğitim), 3. Mehmet Can Düz (Anadolu Özel Eğitim), 4. Beşir Bayoğlu (Bayat MTAL). 400 metre genç erkekler mental: 1. Erkan Kürşat Çakır (Anadolu Özel Eğitim), 2.Muhittincan Karaman (Bayat MTAL), 400 metre genç erkek otistik: 1. Ahmet Baki Yılmaz (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama) 400 metre genç kız mental: 1. Gizem Öksüm (Anadolu Özel Eğitim), 2. Dilara Balaban (Bahçelievler MTAL), 3. Merve Bektaş (Bahçelievler MTAL). 800 metre genç kız mental: 1. Dilan Balaban (Bahçelievler MTAL), Uzun Atlama Genç Kız MentalB 1. Gülşen Adsız (Bahçelievler MTAL), 2. Merve Bektaş (Bahçelievler MTAL). 200 metre genç kız mental: 1. Hayrunisa Öztaş (Bahçelievler MTAL), 2. Elif Yalçın (Bahçelievler MTAL), 3. Dilara Özönel (Bahçelievler MTAL). 800 metre erkek otistik: 1. Ahmet Baki Yılmaz (Zübeyde Hanım Özel Eğitim), 1500 metne genç erkek mental: 1. Abdullan Karaman (Bayat MTAL) 800 metre genç erkek mental 1. Baran Kelten (Anadolu Özel Eğitim), 2. Melih Ünlü (Bayat MTAL).