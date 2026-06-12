Liseli Genç Erkekler Bocce’de Türkiye Şampiyonu olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve sporcuları okullarında meşalelerle karşılandı.

5-8 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapılan Liseli Genç Erkekler Bocce Türkiye finallerinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takımı Beden Eğitimi Öğretmenleri Recep Sönmez ve Hasan Olgun yönetiminde Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan, Beytullah Çelikbaş ve Nedim Yasir Metin’li kadrosu ile şampiyon olarak birincilik kupasını Çorum’a getirmişti.

Aynı şampiyonada kız takımı ise Buğlem Kabasakal, Ela Uysal, Kübra Yelkovan, Tuana Bilgin ve Melisa Nisa Batu’lu kadrosu ile beşinciliği kazanmıştı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde Okul Müdürü Sinan Mol ve idareciler ile öğrenciler Çorum’u ve okullarını en güzel şekilde temsil eden Bocce takımı öğretmen ve sporcuları okul bahçesinde meşaleler ve tezahüratlar ile karşılandı.

Sporcular bu coşkulu karşılaşama Arca Çorum FK forması ile katılarak Süper Lige yükselen takımlarını bir kez daha kutladılar. Şampiyon takımın sporcularını karşılayan Okul Müdürü Sinan Mol bu başarılarından dolayı öğretmen ve sporcuları kutladı ve başarılarının devamını diledi.