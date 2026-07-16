15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi iş birliğinde "15 Temmuz’un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu program düzenlenecek.
Programa konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı İsmail Kahraman katılacak.
Program, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.00’te Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Konferansa tüm Çorum halkı davet edildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet