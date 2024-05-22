Amatör Milli Maçlar Bölge takımında Çorum’dan üç isim çağrıldı.

Samsun Bölge Karmasında 1. Amatör Küme’de şampiyon olan Mimar Sinan Gençlikspor’dan stoper Yunus Emre Ergin ve orta saha oyuncusu Fatih Serkan Temizkan ile Gülabibeyspor’dan sol bek Mustafa Öz katıldı.

UEFA Regions Cup Amatör Milli Maçlar Bölge karmalarında Samsun karmasında mücadele eden Çorumlu üç sporcu 18-19 Mayıs’ta Samsun’da katıldıkları antrenmanların ardından 20-26 Mayıs’ta Erzurum’da yapılacak olan bölge karma maçlarında forma giyecekler.