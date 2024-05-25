Erzurum’da devam eden UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvasında üç Çorumlu futbolcuların forma giydiği Samsun karması yarı finale yükseldi.

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvasında mücadele eden Samsun karmasında Çorum 1. Amatör Küme Şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor’dan Fatih Serkan Temizkan ve Yunus Emre Ergin ile Gülabibeyspor’dan Mustafa Öz forma giyiyor.

Grupta oynadıkları maçları kazanarak yarı finale yükselen Samsun Karması yarı finalde İstanbul Bölge Karması ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kamp Eğitim Merkezi sahasında finale yükselmek için mücadele edecek.

Turnuvanın diğer yarı final maçında ise Kayseri ve Bursa Bölge karmaları finale yükselmek için karşılaşacak.