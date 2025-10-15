Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum’a yapılacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nin onaylandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Bakan Kacır, Türkiye’nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgelerinin büyümeye devam ettiğini belirterek, “Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB’lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 bin’den 60 bin’e, istihdamı 415 bin’den 2 milyon 700 bin’e yükselttik. Organize Sanayi Bölgelerini yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdik. Tüm imkânlarımızla, sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kacır’ın açıklaması üzerine AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya da konuyla ilgili paylaştım yaptı.

MİLLETVEKİLLERİNDEN AÇIKLAMA

Milletvekili Ahlatcı,2. OSB’nin onaylanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Yeni OSB ile birlikte çalışma ve yatırım alanları genişleyecek ve Çorumlu sanayicilerimiz güçlenecek. Şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan bir Çorum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu adım, şehrimizin sanayi kapasitesini artıracak ve yeni iş fırsatları yaratacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Çorum’un ihracat verilerine göre bölgesinde en istikrarlı büyüme gösteren illerden biri olduğunu hatırlatarak, “Yeni OSB ile birlikte yatırım alanları genişleyecek, istihdam kapasitesi artacak, lojistik avantajlarımız güçlenecek. Makine, gıda, metal ve savunma sanayi yeni yatırımcılara kapılarını açacak, Çorum’un üretim gücü Türkiye ekonomisine daha güçlü katkı sunacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sanayicimize, üreticimize ve genç istihdamına değer veren vizyon doğrultusunda Çorum’umuzun kalkınması, büyümesi ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)