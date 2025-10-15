Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum İl Kongresi, 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak.

CHP’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresi gerçekleştirilecek.

CHP İl Başkanı ve İl Başkanı Adayı Av. Dinçer Solmaz, 39. Olağan İl Kongresinin 19 Ekim Pazar günü saat 10.00’da AS Kültür Düğün Salonu’nda yapılacağını duyurdu.

Kongrede toplam 472 delege oy kullanacak.

Solmaz, tüm partilileri, diğer siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini ve halkı kongreye davet ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıldır bu ülkenin bağımsızlığının, demokrasisinin ve aydınlık yarınlarının ilelebet güvencesidir. Birlik ve beraberlik içerisinde kongremizi tamamlayarak hep birlikte demokrasi şöleni yaşayalım. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, halkın partisi CHP, ilk seçimlerde iktidar olacaktır. İktidara giden yola ışık tutmak için tüm partililerimizi, halkımızı kongremize davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in önderliğinde aydınlık geleceği birlikte kuracağız” ifadelerine yer verdi.