Çorumluların yaz aylarında denize girmek ve tatil için en çok gittiği illerin başında yer alan komşu Samsun’da dalga yüksekliğinin 1 metreye yaklaşması üzerine Samsun Valiliği, muhtemel boğulma risklerine karşı vatandaşlara ’denize girmemeleri’ yönünde uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan verilere göre; ilimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 11 deniz mili olduğundan, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

"Deniz uyarısı" başlığıyla paylaşılan duyuruda, ilerleyen saatlerde dalga yüksekliği ve rüzgar şiddetinin artmasının beklendiği de kaydedildi.