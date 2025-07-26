Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'da Vergi Dairesi tarafından çok sayıda sanayicinin şirket hesaplarına bloke konulduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Tahtasız, Çorumlu sanayicilerin borcuna sadık işadamları olduğunu belirterek, sanayicilerin birikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasını istedi.

Ağır ekonomik koşullarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve ayakta durma mücadelesi veren sanayicilere kolaylık sağlanacağı yerde vergi daireleri aracılığıyla hesaplarına bloke konulduğunu belirten Tahtasız;

"Dün Çorum Vergi Dairesi tarafından çok sayıda sanayicimizin şirket hesaplarına bloke konuldu. Çalışanların maaşını, kredilerini ödeme planları yapan sanayicimizin konulan bloke nedeniyle hesabı şaştı. İşçilerin maaşını ödeyemedi. Sayın Mehmet Şimşek, bizim sanayicimiz borcuna sadıktır. Bu hükümet tarafından getirilen katmerli vergileri para kazanmadığı durumlarda dahi ödemiştir, ödeme gayreti içerisinde olmuştur. Çiftçiyi tarıma küstürdünüz, şimdi de sanayiciyi üretime küstüreceksiniz. Verilen talimatlarla önceden bildirmeksizin sanayicilerimizin hesaplarına bloke koymak sanayicimizden zorla haraç kesmekle eşdeğerdir. Sanayicilerimizin birikmiş vergi borçlarını yapılandırın. Tüm hesaplarına el koyarak onları daha fazla zor duruma sokmayın. Bırakın sanayicimiz üretsin. Bırakın sanayicimiz istihdam yaratsın. Bırakın sanayicimiz ayakta kalsın. Siz gölge etmeyin yeter, sanayicimiz başka ihsan istemiyor." ifadelerini kullandı