Ahlatcı Çorum FK iki haftalık arada Samsunspor ile hazırlık maçı yapmak için Samsunspor ile görüşüyor.

Manisa FK maçının ardından lige önce milli ara ardından yerel seçimler nedeni ile iki hafta sonu maç yapmayacak olan kırmızı siyahlı takıma 4 gün izin verildi. Maçın ardından dağılan kırmızı siyahlı takım 21 Mart perşembe günü saat 16’da tesislerde toplanacak ve 17’de yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kırmızı Siyahlı takım boş geçecek bu iki hafta sonu nedeni ile bir hazırlık maçı yapmak için Samsunspor ile görüşmelerini sürdürüyor. İki takımın anlaşması halinde Ahlatcı Çorum FK ile Samsunspor takımları 26 Mart Salı günü hazırlık maçında karşılaşacaklar. Maçın Samsun’da oynanması bekleniyor.