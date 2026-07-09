Arca Çorum FK'da bir yandan transfer harekatı sürerken bir yandan da ayrılıklar devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Paraguaylı golcü Braian Samudio ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Profesyonel Futbolcumuz Braian Samudio ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.