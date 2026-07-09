2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ​TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine kulüp başkanları ve yöneticileri katılım sağladı.

Yapılan fikstür çekimi sonucu tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'nın ligdeki ilk rakibi Galatasaray oldu.

Kırmızı siyahlılar dört büyüklerle ilk maçını 11. hafta evinde Fenerbahçe ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak açılış müsabakasıyla resmen başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak, ikinci yarı ise devre arasının ardından başlayarak 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.