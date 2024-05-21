Çorum Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında Çorum Sanat Sokağı Altyapı İyileştirme Projesi için imzalar atıldı.

Proje kapsamında Pir Baba Parkında bulunan Sanat Sokağı turizme kazandırılacak.

Projenin Veli Paşa Hanında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum, DOKAP’a üye olduktan sonra projelere çok ciddi destekler verdiğini belirterek, “Bizde belediye olarak şimdiye kadar bu imzalarını atacağımız proje de dahil olmak üzere dört tane projemize destek aldık. Bu bizim için çok kıymetli. Tarihi Meydan, Tarihi Kültür Yolu ve Bahabey Çamlığının Turizme Kazandırılması projelerimizi DOKAP desteği ile hayata geçirdik. Bugün imzalarını atacağımız proje ise dördüncü projemiz olacak. Hemen hemen her yıl bir projemize destek veren DOKAP’a teşekkür ediyorum” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, projenin hayata geçirileceği Sanat Sokağı esnafının burasının bir türlü cazibe merkezi olamadığı yönünde eleştirileri olduğunu belirterek, “Esnafımızın burasının turizme kazandırılması yönünde talepleri olmuştu. Bizde geçen yıl Çorum’da turizm altyapısının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi bağlamında DOKAP’a müracaat ettik ve Sanat Sokağı Altyapı İyileştirme Projemiz kabul edildi. Şimdi ise sözleşmemizi imzalayacağız. Proje kapsamında zemin iyileştirmeleri, ahşap pergolalar, ferforje girişler, su ve ısı yalıtımlar, iç ve dış sokak aydınlatmaları, sanatsal ve kültürel etkinlik aktivite alanları yapılacak. Böylece güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Projenin maliyeti 4 milyon 271 bin 186 TL olup, bunun 2 milyon 989 bin 830 TL’si DOKAP, 1 milyon 281 bin 355 TL’si Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise yaptığı konuşmada Çorum’da tarihi dokuyu ayağa kaldırmaya önem verdiklerini belirterek, bundan sonrada projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Çorum Sanat Sokağı Altyapı İyileştirme Projesinin imzaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.

İmza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, belediye birim müdürleri ile DOKAP yetkilileri de katıldı.