Ahlatcı Çorum FK 200 adet imzalı formayı satışa çıkardı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada futbolcular tarafından imzalanan 200 adet formanın 19 bin liradan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Forma almak isteyenlerin en geç 10 Mayıs cuma günü saat 00.00’da kampanyanın sona ereceği belirtilerek ‘Satıl alma işlemleri için www.corumstore.com adresimizi ziyaret edebilir ya da 0530 119 1967 numaramızdan sipariş verebilirsiniz’ denildi.

Kulübe ekonomik destek sağlamak ve şehrin sanayici ve iş adamlarını olayın içine çekmek için hazırlanan bu projeye ilginin ne kadar olacağı şimdiden merak konusu.