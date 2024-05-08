Çorumspor’da forma giymiş üç isim Esenler Erokspor ile 2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükselmenin sevincini yaşadılar.

Onur Akbay, Eşref Korkmazoğlu ve Nafican Yardımcı Esenler Erokspor ile şampiyonluk sevinci yaşadılar.

2003 yılında ilk profesyonel imzayı Çorumspor’a atan ve ardından üç sezon kırmızı siyahlı takımda forma giydikten sonra milli takıma kadar yükselen Onur Akbay bir çok üst lig takımında forma giydikten sonra bu sezon başında Esenler Erokspor ile anlaştı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2015-16 sezonunda Başakşehir kulübünden kiralık olarak Çorum FK’ya transfer olan Eşref Korkmazoğlu ardından 2018-20 yılları arasında yeniden kırmızı siyahlı takımda forma giydi. Geçen sezon transfer olduğu Esenler Erokspor ile 2. ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çorum amatöründe PTT Gençlik, İl Özel İdarespor ve ardından Çorum FK alt yapısında oynadıktan sonra 2018 yılında Çorum FK’da ilk profesyonel imzayı atan Nafican Yardımcı 2021-22 sezonunda Süper Lig takımı Konyaspor’a transfer oldu.

Bir sezon 1922 Koryaspor ardından 1461 Trabzon FK’da kiralık olarak forma giyen Nafican Yardımcı bu sezon başında da Esenler Erokspor’a kiralık olarak gitti.

Nafican Çorum FK’nın ardından ikinci şampiyonluk sevincini Erokspor forması ile yaptı.