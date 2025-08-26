Samsun'da oto tamircileri ve sanayi esnafı, iş yoğun olmasına rağmen çırak ve kalifiye eleman bulamamaktan yakınıyor.

Sanayi ustaları, gençlerin meslek öğrenmek yerine maaş odaklı yaklaştığını, bu nedenle çırak yetişmediğini belirtti.

Çırakların haftalık 2-3 bin TL maaşla işe başlayabildiğini, ustaların ise 40-50 bin TL'den başlayan ücretlerle çalıştığını aktaran esnaf, işlerin yoğun olmasına rağmen eleman yokluğu nedeniyle birçok ustanın tek başına çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.



"Çalıştıracak çırak bulamıyoruz"

Sanayide 30 yıldır dükkan sahibi olan Erol Ayan, neredeyse tüm ustaların tek başına çalıştığını belirterek, "Sanayide hem çırak bulunmuyor hem de çırak yetişmiyor. Gençler liseyi bitirince sanayiye gelmek istemiyor. Gelenler de büyük servislerde, sigortalı ve iyi maaşla çalışmak istiyor. Yeni başlayan bir çırağa asgari ücret veremeyiz. En fazla 10-15 bin TL verebiliyoruz, bu paraya da kimse gelmiyor" dedi. Ayan, usta olunduğunda ise maaşların 40-50 bin TL'ye kadar çıkabildiğini ekledi.



"Çıraklar ilk olarak maaşı soruyor"

Kaportacı ustası Murat Koca ise 23 yıldır bu meslekte olduğunu ve çırak bulmanın büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Koca, "Gelen çırak da ilk olarak maaşı soruyor. Çıraklar paraya yöneldiğinde bu iş olmuyor. Şu an çıraklar haftalık 2 bin 500 TL ile başlar. 4-5 yıl içinde usta olabilirler ve maaşları 40 bin TL'den başlar" diyerek çırakların önceliğinin mesleği öğrenmek olması gerektiğini vurguladı.



"Çırak yokluğundan kendi oğlumu işe aldım"

İşlere yetişemediği için kendi oğlunu çırak yaptığını söyleyen usta Turgay Küçük, "Zorunlu eğitim nedeniyle 17-18 yaşındaki gençler geliyor, onlar da yazın harçlığını alıp bir daha gelmiyor. Gençlerde çalışma hevesi yok. Böyle giderse 10-15 seneye usta bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.



"Eti senin, kemiği benim anlayışı bitti"

Usta Yüksel Bektaş ise günümüz gençlerinin nazlı olduğunu ve eski "eti senin kemiği benim" anlayışının kalmadığını belirtti. Bektaş, "Şimdi ben çırağımdan tornavidayı isterken çekiniyorum. Para için gelen zaten usta olamaz. Sanayide ustalar en az 40-50 bin TL kazanıyor. İş sıkıntımız yok ama eleman sıkıntımız mevcut" şeklinde konuştu.

Sanayideki ustalar, mesleğin önemine dikkat çekerek, gençlerin kısa vadeli kazanç yerine uzun vadede kendilerine sağlam bir gelecek kurabilecekleri bu mesleği tercih etmeleri gerektiğini savunuyor.