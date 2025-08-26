Arca Çorum FK iki günlük iznin ardından bu akşam toplanarak pazar günü Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Ligin üçüncü hafta maçında cuma akşamı sahasında Sarıyer önünde son dakika penaltı golü ile 2-1 galip gelerek liderliğini sürdüren ve yoluna kayıpsız devam eden kırmızı siyahlı takım cumartesi günü yaptığı yenileme çalışmasının ardından iki gün izne çıktı.

Teknik Direktör Tahsin Tam bu zorlu maçın ardından futbolculara iki gün izin verdi. Bugün saat 17’de tesislerde toplanacak olan kırmızı siyahlı takım saat 19’da yapacağı antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

GERALDO VE SEHİÇ DÖNÜYOR

Çorum FK’da sakatlıkları geçen Geraldo ile kaleci Sehiç’in bugünden itibaren takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Ligde bu hafta sonu oynanacak maçların ardından milli ara olması nedeni ile takıma iki gün daha izin verilmesi bekleniyor,