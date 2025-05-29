Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ tarafından yürütülen Ufuk Avrupa Programı SEE BRIDGE projesi kapsamında “Yeşil Dönüşümde İş Birliği: Sanayi ve Akademi Elele” etkinliği düzenlendi.

Çorum Teknokent ev sahipliğindeki etkinlik çerçevesinde bir dizi konferans, panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdilli, Türkiye’nin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi koyduğunu ve Paris Anlaşması’nı onayladığını söyleyerek “Bu doğrultuda 2030’a kadar ulusal düzeyde bir iklim yasasının çıkarılması ve emisyon ticaret sisteminin kurulması planlanmaktadır. Bu hedefler, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile uyumlu adımlar atılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca AB fonlarına erişim için üretim süreçlerinin AB politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ olarak üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını ve bu dönüşüm sürecinde sanayicilerle işbirliği içerisinde olacaklarını ifade eden Özdilli, “Bu etkinliğin hayata geçmesinde bizlere destek veren başta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e, kamu kurum temsilcilerine ve Çorumlu sanayicilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Teknoloji Transfer Ofisi AŞ Müdür Yardımcısı Burcu Kabakdere ise özellikle fikri sınai haklar çerçevesinde sanayicilerin sürdürülebilir ithalat ve ihracat politikaları geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

Programda Hitit Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seyrek uluslararası proje fırsatlarını anlatırken Çorum KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş ve OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ise yeşil dönüşüm kapsamında kamu destek fırsatlarına dair bilgiler verdi.

Etkinlikte Hitit Üniversitesi akademisyenleri tarafından yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi, karbon ayak izi, sanayi – akademi ortak proje fırsatları üzerine bilgilendirme sunumları yapıldı.

Son oturumda ise “Başarılı Sanayi Örnekleri” paneli gerçekleştirildi. Panelde Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. AŞ, Makenas - Makine ve Enerji AŞ ve Alapala Makina Gıda San. ve Tic. AŞ temsilcileri sürdürülebilir üretim uygulamalarındaki başarı hikayelerini paylaştı.

İki gün süren programda, Çorum ağır metal sanayisinin yeşil dönüşüm sürecine adaptasyonu, AB atık mevzuatına uyum, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı.

(Haber Merkezi)