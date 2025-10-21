CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü'ne bağlı Köprübaşı köyünde köy halkının sorunlarını dinledi.

Besicilik yapan çiftçi ile görüşen Tahtasız, şap hastalığı nedeniyle üreticilerin zor durumda olduğunu aktardı.

Şap hastalığından dolayı besicilerin ne hayvanlarını satabildiğini ne de Tarım Kredi ve Ziraat Bankası’na olan borçlarını ödeyebildiğini vurgulayan Tahtasız;

"Şap hastalığı nedeniyle hayvan satış pazarları kapalı. Şap hastalığı ile mücadelede geç kalındı ve etkin bir çalışma yürütülmedi. Bunun ceremesini de üretici çekiyor. Köprübaşı köyünde üreticilik yapan Selçuk kardeşimiz, “Hayvanlarımızın süt üretimi düşük. Bizden 15 liraya süt alıyorlar marketlerde 30 liraya satıyorlar. Yem masrafımız var, çoban masrafımız var, kendi masrafımız var. Bu işin altından kalkamıyoruz artık” diyor. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’ya sesleniyorum; Şap hastalığından dolayı üretici ciddi şekilde mağdur. Borçlarını ödeyemiyor. Bu mağduriyet bir an önce giderilmeli. Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankası’na olan borçları faizsiz olarak ertelenmelidir." ifadelerini kullandı.