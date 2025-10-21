İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aile albümünden özel fotoğraflar basına servis edildi. Servis edilen kareler arasında, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana görüldüğü bir fotoğraf da yer aldı.
YÖNETİCİLİK YAPIYORDU
Söz konusu fotoğrafın, İmamoğlu'nun 2002-2003 yıllarında Trabzonspor yönetiminde görev yaptığı dönemde, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde çekildiği öğrenildi.
İşte o fotoğraf karesi;
Muhabir: Çorum Hakimiyet