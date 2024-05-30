Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kapsamında faaliyet gösteren Şapinuva Kadeş Yerel Eylem Grubu Ortaköylü öğrenciler için müzik sınıfı hazırladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in başkanlığını yaptığı Şapinuva Kadeş Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan proje ile Ortaköylü öğrenciler için müzik sınıfı hazırlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “Başkanlığını yapmış olduğum Şapinuva Kadeş Yerel Eylem Grubu tarafından bir proje oluşturarak İlçemizde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz için bir müzik sınıfı oluşturduk ve 10 adet gitar, 10 adet bağlama, 5 adet keman ve 3 adet nota sehpası tedarik ederek kendilerine hediye ettik. İnşallah öğrenci kardeşlerim bu sayede müzik yeteneklerini geliştirecek ve daha keyifli vakitler geçirecek. Bu vesileyle projenin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna ve onların nezdinde de TKDK İl Koordinatörümüz Mustafa Mansur Yalvaçer’e teşekkür ediyorum. Müzik sınıfımız ve müzik enstrümanlarımız öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.