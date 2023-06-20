HALİL ÖZTÜRK

İskilip'te yetişen ve halen Ankara Askispor adına güreşen Ferhat Yiğit U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

12 Haziran pazartesi günü grekoromen ile başlayan U 17 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 71 kiloda milli mayoyu giyen Ferhat Yiğit ilk turda Rus rakibi ile eşleşti ve rakibine yenildi.

Rus sporcunun finale yükselmesi üzerine repesaj maçı yapmaya hak kazanan Ferhat Yiğit ilk maçında Estonya’lı rakibi Tamassow’u 10-3 yenmeyi başardı.

Madalya maçında ise Yunan rakibi Avraam Moustopoulos’u 6-1 mağlup eden Ferhat Yiğit sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada serbest stilde milli takım iki gümüş ve dört bronz madalya kazandı.

Ferhat Yiğit önceti yıl U 15 kategorisinde milli mayo ile Avrupa Şampiyonasında mücadele ederken yine ilk turda Rus rakibi ile eşleşmiş ve yenilmiş ardından repesaj maçlarını kazanarak sıkletinde bronz madalyanın sahibi olmuştu.