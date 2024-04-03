Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç kız-erkek grup müsabakaları bugün ilimizde başlıyor.

Yeni Çorum Spor Salonu’nda başlayacak ve 6 Nisan cumartesi günü sona erecek grup müsabakalarına 35 okuldan 200 sporcunun mücadele edeceği açıklandı.

Grup maçlarının teknik toplantısı dün Yeni Spor Salonunda yapıldı.

Federasyon Temsilcileri ile Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile İl Temsilcileri ile mücadele edecek illerin antrenör ve öğretmenlerinin katıldığı tektip toplantısında fikstür çekimi yapıldı.

Bugün başlayacak grup mücadelesi sonunda dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacaklar.