U 18 kategorisinde Çorum şampiyonu olan Mimar Sinan Gençlikspor grup maçlarının hazırlıklarını özel maçlar ile sürdürüyor.

Temsilcimiz hafta sonu Amasyaspor U 18 takımı ile deplasmanda oynadığı maçı 5-1 kazanarak iyi bir prova yaptı.

Liglerinde şampiyon olan iki takımın hazırlık maçında güçlerini gördüklerini belirten Mimar Sinan Gençlikspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer çok iyi bir prova olduğunu belirterek Amasyaspor yönetimine ve teknik sorumlusu Ziya hocaya teşekkür etti.