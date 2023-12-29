Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtan 42 yaşındaki T.A., yaklaşık 4 ay önce Sanayi Sitesi'nde M.K. isimli şahsın çalıştığı işyerine müşteri olarak geldi. Kendisini başsavcı olarak tanıtıp isminin Oktay Bülent Çalım olduğunu söyleyen T.A., M.K. ile yakın ilişki kurarak iddiaya göre IBAN numarası verip şahsın buraya para atmasını talep etti. Olayın 3 kez tekrarlanmasının ardından IBAN numarasının farklı bir isme ait olduğunu fark eden M.K, emniyete giderek T.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Savcılık talimatı üzerine harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sahte savcıyı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucu T.A. aracıyla seyir halindeyken durdurulup kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. T.A.'nın üzerinde, otomobilinde, Nazilli'de bulunan 2 ikamet ve Denizli'de kullandığı evde yapılan aramalar yapıldı. Aramalarda; 1 adet sahte savcı kimliği ve kokartı, başka şahıslara ait 2 adet kimlik sahte savcı kimliğinde kullanılan vesikalık fotoğraflar, 2 adet kaşe, 1 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli evraklar ele geçirildi.

PROFESYONEL DOLANDIRICI ÇIKTI

5 adet dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından olmak üzere 8 adet suç kaydı olduğu tespit edilen T.A., emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan sahte savcı T.A. cezaevine gönderildi.