Çekmeköy'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan(58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G.(19) tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde suç aleti ile yakalanan Mustafa Can G.'nin 3 adet suç kaydının olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirlenirken, şüphelinin daha önce olayın yaşandığı restoranda 2 yıl garsonluk yaptığı öğrenildi.

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU VE CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayan Mustafa Can G.'nin, olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can G.'nin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can G. ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can G.'nin akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; katil ifadesinde şunları anlattı: "Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım...''