Yerel seçim bitti, kavgalar bitmedi. Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde eski muhtar olan Ayhan Kandemir ile yeni seçilen Soner Demirci’nin yakınları arasında seçime itiraz edilmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini taş ve sopalı kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.