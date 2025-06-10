Uzman Psikolojik Danışman Seçim Büyükçatalbaş, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Rıfkı Katipoğlu İş Merkezi Numara:20/1 Kat 1 (Babacan Giyim çarprazı) adresindeki yeni ofisine taşındı.
Daha önce Gazi Caddesi'ndeki bir iş merkezinde hizmet veren Uzman Psikolojik Danışman Seçim Büyükçatalbaş, artık danışanlarına Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Rıfkı Katipoğlu İş Merkezi Numara:20/1 Kat 1 (Babacan Giyim çarprazı) adresinde hizmet verecek.
Seçim Büyükçatalbaş Psikolojik Danışma Merkezi, çocuk- ergen- yetişkin danışmanlığı, aile danışmanlığı, oyun terapisi, yaratıcı drama, zeka testleri (Wisc-R, Stanford Binet), kişilik testleri (MMPI), çocuk testleri (Objektif Testler, Projektif Testler), dikkat testleri (MOXO, Burdon) alanlarında danışmanlık hizmeti veriyor.