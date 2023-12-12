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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday adayı İnşaat Mühendisi/Sosyolg Hüseyin Çalışkan, ilgili bakanlıklarla yapılacak ve belediyenin katkı vereceği projelerini paylaştı.

Çalışkan, yeni çevre yolu, tren yolu çalışmalarının hızlandırılması, kışlanın taşınması ve havaalanı konularında detaylı açıklama yaptı.

Sık sık meydana gelen kazalardan dolayı yeni bir çevre yolunun Çorum için öncelikli bir hale geldiğini ifade eden Çalışkan, “Bu amaçla alternatif güzergâhların tespit edilmesi ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı nezdinde ısrarlı ve sonuç almaya yönelik girişimlerde bulunulması hususunda, Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizle koordineli bir şekilde çalışılacaktır. Yeni çevre yolu alternatif güzergâhlarının, gerek tespitinin sağlanması, gerekse tespiti yapılan güzergâhın hızlıca trafiğe açık hale getirilmesini temin ve hızlandırma için, Çorum Belediyesi olarak imkânlar ölçüsünde gönüllü görev alınıp, destekleyici hizmet sunulacaktır. Ayrıca mevcut çevre yolumuzda da, yaya can güvenliği için, Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde sıralı ve ısrarlı girişimlerle, ihtiyaç olan noktalara alt veya üst geçit yapımı istenecektir” dedi.

Demiryolu hattının çalışmalarının hızlandırılması için Bakanlığa destek vereceklerini aktaran Çalışkan, “Yapılacak girişimler ve takiplere ilaveten, güzergâh planları üzerinde, isterlerse Bakanlığımızla gönüllü ve koordineli çalışılacak, güzergâh üzerinde Belediyemiz görev alanında ki iş ve işlemler hızlıca yapılacak ve bu konuda Sayın valimiz, milletvekillerimiz, siyasilerimiz ve yerel dinamiklerimizle programlı, ısrarlı ve koordineli bir şekilde çalışılacaktır” ifadelerini kullandı.

Çalışkan, askeri kışlanın taşınması ve havaalanı ile ilgili ise şunları söyledi: “Sayın valimiz, milletvekillerimiz ve siyasi yöneticilerimizle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yapılacak görüşmeler ile askeri alan/kışlanın taşınmasını gerçekleştirmek ve TOKİ'ye ait olan alanın, TOKİ tarafından tasarruf edilerek, yapılaşmaya açılmasını sağlamamız gerekmektedir.

Çorum Belediye Başkanlığı görevi nasip olursa, başta valimiz, tüm milletvekillerimiz ve tüm siyasi yöneticilerimizle birlikte, görev süremiz boyunca, özellikle Merzifon Havaalanı'nda sefer sayısının arttırılması ve çeşitlendirilmesi yönünde, bölgede ki valilerimiz ve milletvekillerimizin de katkısı ile sıralı ve ısrarlı girişimlerde bulunacak ve ilgili kurumlar nezdinde yapılacak her çalışmaya da, belediye olarak her türlü katkı ve desteği vereceğiz.”