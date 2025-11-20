Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, kahraman Şehidimiz Abdullah Gödek’in annesi Hacer Gödek’i evinde ziyaret etti.

Ziyarette, İl Müdürü Aydın ve İl Müftüsü Yıldırım tarafından Şehit Gödek’in kıymetli annesine Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Şehit ailelerine yönelik gerçekleştirilen bu buluşmanın, manevi destek sağlamanın yanı sıra ailelerle kurulan gönül bağını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Ziyaret kapsamında Hacer Gödek ile samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Sağlık durumu, günlük yaşam koşulları ve ihtiyaçlarına dair bilgiler alınarak talepleri dikkatle dinlendi.

İl Müdürü Sahit Aydın, devletin şehit ailelerine sunduğu destekler hakkında bilgilendirmede bulunarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Aziz Şehit Abdullah Gödek için dualar ederek şehidimizi rahmetle andı. Vatan için yapılan fedakârlığın değerine vurgu yapan Yıldırım, şehit ailelerinin taşıdığı kutsal emanetin önemini hatırlattı.

Özenle gerçekleştirilen bu ziyaret, şehit ailelerine verilen kıymetin ve devletin güçlü dayanışma anlayışının somut bir göstergesi oldu.

Yetkililer, şehit ailelerinin her daim yanında olmaya ve acılarını paylaşarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.