AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan hemşehrimiz müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın bu yıl mezarı başında yapılacak anma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılacağını belirtti.

Oğuzhan Kaya, Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için Osmancık’taki kabri başında anma töreni düzenleneceğini belirtti.

9 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Osmancık’ta yapılacak anma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılacağını kaydeden Kaya, “Şair Nihal Adsız diyor ya 'İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Koç yiğitler vardır can verir, vatanı yaşatmak için.' Bütün şehitlerimiz bu vatan yaşasın, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye şehit olup, canlarını ortaya koymuştur. Şehidimiz Şenay Aybüke Yalçın’da bunlardan biridir” dedi.