Zeynep Özçerezci’nin koordinatörlüğünde kurulan ve bazı etkinlikler gerçekleştiren Edebi Bayanlar Kitap Okuma Kulübü yaz aylarının gelmesiyle birlikte son etkinliğini gerçekleştirdi.

2022 YILINDA KURULDU

2022 yılında kurulan Edebi Bayanlar Kitap Okuma Kulübü ile ilgili bilgi veren Zeynep Özçerezci, şuan 20 üyelerinin olduğunu belirterek, 3 yıllık süreçte 30 adet kitap okuduklarını söyledi.

‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HEVESTİ’

Çocukluğundan beri okumaya ve araştırmaya hevesli olduğunu söyleyen Özçerezci, “Sağlık sektöründe çalıştığım dönemlerde fazla zamanım olmadığı için emekli olduktan sonra kültür-sanat-edebiyat dallarına yöneldim. Bu serüvene önce köşe yazarlığı sonra Çorum’da farkındalık oluşturmak adına okuma kulübünü kurdum” dedi.

HER AY BİR KİTAP OKUYUP, DEĞERLENDİRME YAPIYORLAR

Dünya klasikleri, Türk klasikleri ve günümüz yazarların eserlerini dönüşümlü olarak okuduklarını daha sonra değerlendirme yaptıklarını aktaran Özçerezci, “Ayrıca Çorum’un yerel yazarlarına da yer veriyoruz. Her ay bir kitap okuyup kritiğini Emin Cafe Kırtasiye'de yapmaktayız. Yerel yazarlarımızın kitaplarını okuduğumuzda kendilerini kritiğe davet edip birlikte kritiğini ve imza günü yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİĞİ OKUMA ORANI İLE DOĞRUDAN İLGİLİDİR’

Türkiye'de kitap ve gazete okuma alışkanlığının aynı gelişmişlik düzeyine sahip olan ülkelere göre daha düşük olduğunu ifade eden Özçerezci, “Bir ülkenin gelişmişliği kültür temelli okuma düzeyi ile doğrudan ilgilidir” diye konuştu.