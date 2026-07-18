Vali Ali Çalgan 1992 yılında Bitlis'in Çaygeçit bölgesinde şehadete eren Jandarma Komando Er Mahmut Daşdan'ın Mecitözü ilçesine bağlı Figani köyünde bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyarete şehit Mahmut Daşdan'ın babası Hüseyin Daşdan da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirilen kabir ziyaretinde, şehit Mahmut Daşdan başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitler rahmet, minnet ve şükranla yâd edildi.

Vali Çalgan, şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman milletimizin ve devletimizin baş tacı olduğunu vurgulayarak, şehidimizin babası Hüseyin Daşdan'a sağlık ve hayırlı ömür temennisinde bulundu.