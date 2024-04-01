Okul Sporları Küçük erkekler Badminton ill birinciliğinde Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kızların ardından erkeklerde de şampiyonluğu kazandı.

Üç okulun mücadele ettiği Küçük Erkekler Badminton il birinciliği Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

Osmancık Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Çağan Boyar, Musab Şerbetçi, Kıvanç Gökgöz ve Furkan Alnıdelik’den oluşan kadrosu ile iki maçını da kazanarak kızların ardından ardından erkeklerde şampiyonluğu kazandı.

Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikincilik kupasının sahibi olurken Çorum Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu ise üçüncülük kuasının sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.