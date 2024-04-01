U 17 Liginde yedinci hafta maçları sonunda ilk üç sıradaki takımlar yerlerini korudu play-off ise büyük oranda şekillendi.

Haftanın zorlu maçında iki namağlup takım İskilipgücüspor ile Mimar Sinan arasındaki maç beklendiği gibi büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Son dakikaya kadar büyük bir mücadele ile geçen maçta konuk Mimar Sinan son dakikada bulduğu penaltı golü ile yoluna kayıpsız devam ederken İskilipgücüspor ise ilk yenilgisini aldı.

Bu galibiyet ile Mimar Sinan takımı final grubunu büyük oranda garantiledi.

Haftanın diğer kritik maçında ise Gençlerbirliği ile Osmancıkgücü arasındaki gol düellosundan 3-2’lik skorla galip ayrılan Gençlerbirliği takımı oldu.

Bu galibiyet ile Gençlerbirliğide son iki maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Ligde play-off iddiasını sürdürmek isteyen HE Kültürspor ise Alaca Belediyespor oldukça zorlanmasına karşın maçtan 3-2’lik skorla galip ayrılarak play-off iddiasını devam ettirdi.

Ligde son iki maça play-off potasında girdi.

Galibiyeti bulunmayan iki takım Hattuşa Gençlikspor ile Buharaspor arasındaki maçtan 3-1 galip ayrılan Hattuşaspor ilk üç puan sevincini yaşadı.