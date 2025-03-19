Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için, gösterdikleri sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil eden gazilere ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalya ve Beratı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gazi ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Çorum Valiliği’ne gönderilen madalya ve beratlar, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde Vali Ali Çalgan tarafından teslim edildi.

“Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni” Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Personel Yüzbaşı Cem Ocak; “Çanakkale, düşman askeri için; ‘Onlar bu topraklarda can verdikten sonra artık bizim ecdadımız olmuştur’ diyen asil bir ruh halidir. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü mahşer yeri, dünyanın en büyük şehitliği, her sayfası şüheda kanıyla yazılmış, kendi cenaze namazını kılanların 15 yaşında toprağa düşen, okulu bırakıp cepheye koşanların destanıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bu vatanı bize mukaddes kılan ve emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” dedi

Törende iki gazi ve iki şehit yakınına devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam’ın devlet övünç madalyası ve beratı şehidin babası Bedri Karaçam’a, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’a devlet övünç madalyası ve beratı eşi Esma Çalgay’a, Gazi Piyade Yarbay Bayram Aşkın ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Hakan Kayacı’ya devlet övünç madalyası ve beratı Vali Ali Çalgan tarafından verildi.

Törenin devamında Başöğretmen Anadolu Lisesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı tiyatro oyunu tiyatro gösterisi büyük bir ilgiyle izlenirken, ödül töreni ile program sona erdi.