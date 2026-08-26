Çorum’un deneyimli antrenörlerinden Çetin Koçak’ın Para Yüzme Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

3-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenecek World Para Swimming European Championships Kocaeli 2026 organizasyonunda, Çorum’un deneyimli antrenörlerinden Çetin Koçak’ın Para Yüzme Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

Avrupa’nın en önemli para yüzme organizasyonlarından biri olarak gösterilen şampiyonada, 38 ülkeden yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek.

Avrupa’nın seçkin para yüzme sporcularını bir araya getirecek organizasyon, Türkiye’nin uluslararası spor takvimindeki önemli etkinliklerinden biri olacak.

MİLLİ TAKIMDA ÇORUM İMZASI

Bu büyük organizasyonda Para Yüzme Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak olan Çetin Koçak, elde ettiği bu önemli görevle Çorum’un yüzme ve para yüzme branşındaki gelişimine de dikkat çekmiş oldu.

AVRUPA’NIN EN İYİLERİ GEBZE’DE BULUŞACAK

3 Eylül’de başlayacak ve 13 Eylül’e kadar devam edecek şampiyonada, farklı ülkelerden gelen sporcular Avrupa şampiyonluğu için kulaç atacak.