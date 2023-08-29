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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında il protokolü ve şehit yakınları Çorum Şehitliği’ni ziyaret etti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıldönümü nedeniyle Çorum Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Daha sonra il protokolü şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınları ile sohbet etti.

Programa; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.