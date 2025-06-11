Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK’ya tecrübeli kulüp müdürü. Kırmızı Siyahlı takım 15 sezondur Malatyaspor’da görev yapan Selçuk Günaydın kırmızı siyahlı takımla anlaştı.

2008 yılında Malatyaspor’da göreve başlayan Selçuk Günaydın 15 yıllık bu birlikteliği geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından ayrılık kararı ile açıkladı. Günaydın yaptığı duygusal paylaşımda görev sürecinde birlikte çalıştığı başkan yönetim teknik heyet ve tüm futbolculara teşekkür ederek sarı kırmızılı kulübün bu zorlu süreçten ayağa kalkarak çıkacağına inandığını söyledi.

Her daim Malatya futbolunun emrinde ve hizmetinde olacağını belirten Selçuk Günaydın kırmızı siyahlı kulüpte önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.