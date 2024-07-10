Sezon başı Çorum FK ile anlaşan ve iki antrenmana çıkan Sertaç Çam ayrılmaz üçlü ile Sarıyer’de buluştu. Kırmızı Siyahlı takımla anlaşan Sertaç Çam yaşanan sorunun ardından kamptan ayrılmıştı.

Bu sezon 2. ligde şampiyonluk mücadelesi vermek için güçlü bir kadro kuran Sarıyer kulübü Sertaç Çam’ın ayrılmaz arkadaşları olan ve bundan önce birlikte üç şampiyonluk yaşadğı Serdar Cansu ve Onur Eriş ile dördüncü kez bir araya geldi.

Son üç yılda önce Eyüpspor ardından Pendikspor ve son olarakta geçen sezon Esenler Erokspor takımları ile 2. ligde şampiyonluk yaşayan üç izin Sertaç Çak, Serdar Cansu ve Onur Eriş dördüncü yılda şampiyonluk yaşamak için Sarıyer kulübü ile anlaştılar.