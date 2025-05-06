Ahlatcı Çorum FK’nın sezonun evindeki son maçını renklendiren minik taraftarların kartonlara yazdıkları mesajlar oldu. Kırmızı Siyahlı takımın son haftalarda uyguladığı 0-18 yaş çocuklar ve ailelerine ücretsiz bilet kampanyasına katılan minik taraftarlar bulundukları tribünde açtıkları pankartlar ile Çorum FK sevgilerini esprili bir şekilde dile getirdiler.

Çok sayıda pankart arasında dikkat çeket pankartlar şöyle: ‘Anne eli değmiş, takımımız biz’, Çorum FK’yı destekliyorum’, Çorum FK kazanırsa teneffüs 5 dakika uzar’, Sınıf değil bugün tribünde yükselir sesimiz’; Bugün kalem değil sizi tuttuk’ ‘Bugün hayatımın en güzel günüydü sağol Oğuzhan abi’, ‘Özgür abi saha dışında kahramınımız sensin her şey için teşekkürler’