Şanlı Urfaspor’lu futbolcuları maçın ardından ayağa kaldıran ve teselli eden maçın hakemi ve Çorum FK futbolcuları oldu. Maçtan puansız ayrıldıktan sonra ligden düşmesi kesinleşen Şanlı Urfaspor’lu futbolcuların büyük bir bölümü kendilerini çimin üzerine bıraktı. Maçın hakemi İlker Yasin Avcı üzüntü yaşayan bir futbolcuyu elinden tutarak ayağa kaldırdı ve teselli etti. Çorum FK futbolcularıda üzüntü yaşayan rakip takım futbolcularını ellerinden tutarak ayağa kaldırdılar ve geçmiş olsun dileklerini ileterek teselli ettiler.

Urfaspor’lu futbolcular daha sonra üzgün bir şekilde soyunma odasına gittiler.