"Aşk doğa tarafından bezenmiş ve

hayallerle işlenen bir tuvaldir."

(VOLTAIRE)

Emek verdiğiniz romantik ilişkinizin bitişi sizi derinden etkileyip yıkıcı duyguların yaşanmasına neden olabilir. Ayrılığın nedeni ihanet ise "Ben şimdi kime güveneceğim? Ondan intikam alacağım. Ben bunu hak etmedim." düşüncelerinin zihinden geçmesi normaldir ve büyülü bir peri masalının sonunun kötü bitmesi sizi boşluğa düşürebilir. Peki ya öyle değilse? Biten aşk size fayda sağlamış olabilir mi? Ayrılma kararı sizden ya da karşı taraftan gelmiş olabilir, bundan bağımsız olarak bu ayrılığı düşündüğünüz oldu mu?

Tüm acılara rağmen ilişkiyi sonlandırmak bazı durumlarda bireylerin özgürlüklerine kavuşmalarını sağlar. Düşüncelerinize önem vermeyen, manipülasyona uğradığınız bir ilişkinin bitmesi sizi yalnızca üzer mi? Aşkınızın karşılıksız olması ancak sizin duygularınıza engel olamamanız neler yaşatır?

Kısaca romantik ilişkilerde partnerinizin güveni temelinden sarsması, size ihanet etmesi, duygusal ve ekonomik anlamda sizi istismar etmesi, sizin aşka tüm adanmışlığınızı vermenize rağmen aynı karşılığı hissedememeniz durumunda yaşanacak tüm acıları kabul ederek ilişkiye son vermeniz en doğru karar olabilir. Hissettiğiniz duygularınızın bir anda son bulmasını beklemeseniz bile bunun için ilk adımı atmış olursunuz.

Karşılıksız aşkın yaşanması durumunda ise bireylerde depresyona, karşı tarafa takıntılı olma, cinsel işlev bozukluklarına, çalışma hayatında verimsizliğe, aile hayatında dahil olmada sıkıntılara, sosyal ortamlara dahil olarak yeni arkadaş edinmede zorlanmaya ve kendini suçlamaya neden olmaktadır. Karşılıksız aşkın olduğu durumlarda yaşanılacak ilişki hakkında sağlıklı düşünmek çoğunlukla mümkün değildir. Hissedilen zor duygular düşüncelerin de yoğunlaşmasına yol açar. Hatta bu durum ilerde yaşanma ihtimali olan başka romantik ilişkileri, sosyal hayatı ve iş hayatını da etkiler. İçe kapanmaya, kendini dış dünyadan soyutlamaya kadar ileri boyutlara taşınabilir.

Aşkın bitmesinin olumlu bir yanı var mı?

Romantik ilişkiler sona erdiğinde genelde olumsuz sonuçları göz önünde bulundurulur. Yapılan çalışmalar da genelde bu konudadır. Romantik ilişkisinin sonlandırılmasıyla ortaya çıkacak muhtemel olumlu sonuçların üzerinde çok durulmadığı için ayrılık kararları bireyler için her koşulda yıkıcı olur.

Romantik ilişkiler sonlandırıldığında ortaya çıkacak muhtemel olumlu sonuçlar üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; kişisel, ilişkisel, çevresel değişim alanlarıdır. Kişisel değişim alanında; bireylerde kendilerine daha fazla güvenmeleri göze çarpar, özgüven artar. Bireyselliğine önem vermeye başlar ve tek başınalığı kabullenerek her alanda daha fazla sorumluluk alır. Duygularının farkında olmaya başlar. Ayrılığın hemen ertesi günü güçlü bir şekilde uyanıp hayata devam etmek zorunda olmadığını bilir. Her zaman güçlü olmak zorunda olmadığını bilmek, hissedilen acıyı yaşamaya izin vermek sanılanın aksine ayrılığın olumsuz sonuçlarından değildir. Ayrılığı kabullenmenin ilk adımı hissedilen acıyı yaşayabilmektir. İlişkisel değişim alanında ise genel olarak bireylerde yeniden ortaya çıkan etkili iletişimdir. İlişki içerisindeyken her iki taraf da başka bir arkadaşa ihtiyaç duymamış ya da sosyal çevresini ihmal etmiş olabilirler. Ayrılığı kabullenmede ve yeniden bir ilişkiye hazır olma sürecinde sosyal çevre desteği önemlidir. Bu durumlar göz önüne alındığında ilişkisel değişim alanıyla bireyler yeniden etkili iletişime geçmiş olurlar. Gelecekte yaşayacağı muhtemel romantik ilişkiler açısından duygusal farkındalığa fayda sağlar. Bir sonraki yakın ilişki için ilişki becerisi geliştirme, ilişkiye başlamadan önce etraflıca düşünme sürecini yönetme fayda sağlayan değişim alanlarıdır. Çevresel değişim alanında ise; sosyal ilişkileri yeniden gözden geçirilmesi vardır. Arkadaşlara daha fazla vakit ayırma, onlarla var olan sorunları çözümleme, görüşlerinin öneminin farkına varma birer örnektir.

Son olarak, bu yazıda geçen durumlar size zorlayıcı gelebilir. Aşkın son bulmasının olumlu yanlarını görebilmek güç olsa da imkansız değildir. Size sonsuz mutluluk veren aşk, bittiğinde de derin bir mutsuzluğa sürükleyebilir. Önemli olan mutluluk kadar mutsuzluğun da yaşanabilir olduğunu görmektir. Bugün yaşadığınız acı sonsuza dek sizinle gelmeyecektir. Acı veren bir ayrılıkta yaşadığınız güzel günleri hatırlamak size acı verebilir. Bu yüzden o günlerin mutluluk verdiğini ve her zaman güzel bir anı olarak sizinle kalacağını kabul etmek de yardımcı olacaktır. Duygularınız kabullenmek kadar iyileşme sürecinizi yönetin. Bu süreçte kendiniz için yaptıklarınızı avuntu olarak görmeyin. Size iyi gelen ne varsa yeni mutluluğunuza bir adımdır. Yalnız değilsiniz; ailenizden, arkadaşlarınızdan ve en önemlisi bir uzmandan destek almayı unutmayın. Sevgiyle kalabildiğiniz her gün kutlu olsun!